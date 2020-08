Plug Power ist nicht kleinzukriegen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich aktuell über die besten Zahlen des Aktienkurses seit Börsenstart freuen. Derzeit sieht es danach aus, dass sich die Aktie auf einem Top-Niveau etablieren würde. Die Zukunft gehört Plug Power!

Anleger Tipp: Plug Power ist der Pionier der Wasserstoff-Branche und gehört aktuell zu den Unternehmen mit dem meisten Potenzial. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, warum vor allem Plug Power Aktien große Gewinnchancen eröffnen und warum man jetzt investieren sollte. Hier kostenfrei lesen.

Ein Grund für den Aufstieg dürfte auch die erhöhte Nachfrage in der Automobilbranche sein. Dadurch erhalten Zulieferer ebenso einen ordentlichen Aufschwung und wenn man dann noch zu den Technologieführern im Bereich Wasserstoff gehört, hat man aktuell gute Karten. Plug Power passt somit in diesen Trend wie die Faust aufs Auge!

Der Aktienkurs hält sich derzeit konstant über der 11-Euro-Grenze und steht aktuell bei überragenden 11,08 Euro. Gegenüber dem Vortag kann man sich sogar leicht um knapp 1 Prozent verbessern. In Reichweite ist dadurch auch weiterhin das Allzeit-Hoch mit 11,52 Euro.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen