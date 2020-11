Plug Power: Das ist der Turbo fürs Depot!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power ist ein amerikanischer Brennstoffzellenhersteller und wie kaum ein anderes für saubere Mobilität und damit für den Kampf gegen den Klimawandel. Die Wahl von Joe Biden zum neuen US-Präsidenten könnte die Aktie nun so richtig beflügeln, denn Biden hat bereits ein gigantisches Klimaschutzpaket angekündigt!

Anleger-Tipp: Angesichts dieser bahnbrechenden News haben wir Plug Power und die Plug Power-Aktie genau unter die Lupe genommen. Herausgekommen ist ein brandaktueller Sonderreport, den Sie hier herunterladen können.

Plug Power produziert Brennstoffzellen, die insbesondere im Bereich von Elektromobilität, Gabelstaplern und Notstromaggregaten zum Einsatz kommen. Die Ankündigung von Joe Biden im ersten Schritt 1,7 Milliarden US-Dollar in den Klimaschutz zu stecken, dürfte die Aktie weiter deutlich beflügeln.

Dabei ist der Kurs von Plug Power zuletzt schon gut gelaufen. So kletterte die Aktie in der abgelaufenen Woche über das bisherige historische Hoch von 18,89 US-Dollar, das der Kurs Anfang Oktober erklimmen konnte. Mit diesem Ausbruch stehen der Aktie jetzt keine charttechnischen Widerstände mehr im Weg.

Fazit: Plug Power war in den vergangenen Woche erste Wahl auf dem Zettel vieler Anleger. Doch wie geht es mit der Aktie nun weiter? Sollten Sie noch kaufen? Oder lieber Gewinne mitnehmen? All das lesen Sie in unserer brandaktuellen Sonderstudie. Einfach hier klicken.