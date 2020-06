Plug Power ist im Trend!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Neben den anderen Anbietern im Bereich Wasserstoff, verzeichnet auch Plug Power aktuell Erfolge bis zum Abwinken. Der Trend geht deutlich Richtung grüner Energie und vor allem Wasserstoff ist gefragt wie noch nie zuvor.

Anmerkung der Redaktion: Die Wasserstoff-Aktien stehen vor einem großen Comeback. Welche Werte die größten Gewinnchancen eröffnen, können sie in unserem brandaktuellen Sonderreport hier kostenlos abrufen.

So sollen unter anderem 9 Milliarden Euro aus der deutschen Staatskasse in Wasserstoffprojekte fließen, an denen auch das amerikanische Unternehmen beteiligt werden soll. Im Konjunkturprogramm soll demnächst die “Wasserstoffstrategie” vorgestellt werden, was zu einem Boom in der Branche führen könnte.

Trotz leichtem Rückgang um 0,072 Euro und 1,64 Prozent an der Börse, befindet sich der Aktienkurs im Bereich des 3-Monats-Hoch. Nach einigen Wochen ohne nennenswerten Ausreißer, konnte sich der Aktienkurs am 4.6. um fast 20 Prozent erhöhen und verzeichnete einen Wert von 4,39 Euro. Aktuell liegt der Aktienkurs bei 4,32 Euro.

Fazit: In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen.