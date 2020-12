Plug Power: Das glaubt niemand!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power hat am Montag und am Dienstag Geschichte geschrieben. Das Unternehmen konnte am Montagmorgen die Kurse um sage und schreibe mehr als 4 % auf über 30 Euro nach oben schieben. Dies ist der höchste Kurs, den Plug Power in den vergangenen mehr als 12 Jahren überhaupt erreicht hatte. Im Laufe des Tages dann rutschte der Kurs so stark wie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung