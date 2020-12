Plug Power gibt endlich wieder Vollgas!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Dieses Wertpapier ist noch lange nicht tot! Nachdem es in den vergangenen Wochen eigentlich kontinuierlich nach oben ging, musste die Aktie zuletzt eine Schwächephase durchmachen. Aber nun die Kehrtwende! Plug Power nimmt die Marke von 30 Euro wieder in Angriff und geht in steilen Schritten auf ebendiese Marke zu! Das kann absolut nicht mehr lange dauern!

Diese Aktie trotzt allen Kritikern in dieser schweren Zeit! Nachdem man eigentlich schon über die 30-Euro-Hürde hinausgeschossen war, ging es im gleichen Zeitraum auch wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Aber nun das großartige Comeback der Aktie! Das hatten wahrscheinlich nicht viele auf dem Schirm, auch wenn dem Wasserstoff-Antrieb klar die Zukunft gehört!

Hier wird auf jeden Fall noch einiges passieren. Die Aktie mit dieser Entwicklung ist mehr als spannend und das wird sich so schnell auch nicht ändern. Anleger sollten sich definitiv in Stellung bringen und in diese Aktie investieren. Dafür spricht auf jeden Fall der heutige Anstieg um 1,13 Prozent gegenüber dem Vortag. Somit steigt der Wert der Aktie auf 27,85 Euro und legt somit 0,31 Euro zu!

