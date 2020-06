Plug Power gefragt wie noch nie!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Wasserstoff-Brennstoffzellensystemen sind momentan bester Dinge. Grund dafür dürften vor allem die mehr als guten Zukunftsaussichten sein. Der Aktienkurs profitiert momentan ebenso davon und weist super Werte auf.

Anleger-Tipp: Erfolgsautor und Finanzguru Robert Kiyosaki verrät jetzt auch Privatanlegern, wie er es geschafft hat, 19 Jahre früher in Rente zu gehen. Einfach hier klicken.

Anfang Juni wurde Plug Power von Barclays bereits als Pionier in der Wasserstoff-Branche bezeichnet. Das liegt vor allem an dem jetzt schon breiten Kundenfeld, zu dem unter anderem die amerikanischen Großunternehmen Amazon und Walmart gehören. Das Ziel lautet so bald wie möglich diese Erträge in Gewinn zu formen, was bereits schon für 2023 geplant sein soll.

Nachdem der Aktienkurs am 10.6. den höchsten Wert seit über 10 Jahren verzeichnen konnte, kam es am Tag darauf zu einem kleinen Absturz. Dieser konnte zum Freitag hin jedoch wieder aufgefangen werden und der Kurs stieg erneut um rund 7 Prozent. Damit verzeichnet der Aktienkurs zurzeit einen Wert von 4,49 Euro.

Fazit: In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Welche Werte die größten Gewinnchancen eröffnen, können Sie in unserem brandaktuellen Sonderreport Hier kostenfrei lesen.