Plug Power durchbricht die Schallmauer!

Das ist mal ein wahnsinniger Erfolg des US-amerikanischen Unternehmens Plug Power. Der Hersteller von Brennstoffzellen kann in den letzten Tagen unglaubliche Erfolge feiern. Der Anstieg ist phänomenal und lässt die komplette Konkurrenz hinter sich. Als Anleger sollte man schnell sein und sein Geld investieren, denn hier wird in Zukunft noch einiges zu holen sein!

Hier wurde gerade richtig die Kursrakete gezündet. Wie macht das New Yorker Unternehmen das nur? Ganz einfach: es ist Teil einer absolut aufstrebenden Branche, die noch weiter durch die Decke gehen wird. Brennstoffzellen und Wasserstofftechnologie sind derzeit in einer nachhaltig denkenden Welt der absolute Renner und werden noch einige Gewinne zu bieten haben.

Was für ein Feuerwerk, was Plug Power hier derzeit abbrennt. Auch wenn in Deutschland eigentlich Feuerwerk verboten wurde, hält sich Plug Power an den deutschen Börsen nicht an diese Regel. Der Kurs schießt nämlich mit sagenhaften 3,91 Prozent in die Höhe! Dadurch geht der Kurswert um 1,15 Euro in die Höhe. Der neue Kurswert liegt somit bei 30,55 Euro.

