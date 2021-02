Plug Power: dramatischer Tiefpunkt!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Was ist denn bei Plug Power los? Nachdem es für die Aktie wochenlang immer nur aufwärts ging, muss man sich nun in dieser Woche einer heftigen Kurskorrektur beugen. Die Aktie stürzt in unglaubliche Tiefen und erlebt den krassesten Abwärtstrend seit dem Börsengang! Das hatte man sich mit Sicherheit ganz anders vorgestellt und muss nun kreativ werden, um entgegenrudern zu können!

Plug Power befindet sich in einer höchst dramatischen Situation, aus der man nur schwer wieder raus kommen kann. Innerhalb weniger Tage hat die Aktie nun einen Abschwung um mehr als 20 Prozent erfahren und steckt tief in der Krise. Wie wird sich Plug Power aus dieser Krise wieder befreien können? Es benötigt auf jeden Fall neue positive Schlagzeilen!

Diese positiven Schlagzeilen sind aber momentan viel zu rar. Die Anleger haben größere Erwartungen an den wichtigsten Brennstoffzellenhersteller! Deshalb geht es auch heute wieder tief in die roten Zahlen, weshalb der Kurs um 6,67 Prozent in die Knie geht. Die Aktie verliert somit 3,12 Euro gegenüber dem Vortag und liegt nur noch bei 43,55 Euro!

