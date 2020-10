Plug Power aktuell der Gewinner unter den Wasserstoff-Aktien!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen sind momentan absolut guter Dinge. Denn die Aktie verzeichnet Rekordwerte an der Börse und gehört somit derzeit zu den absoluten Gewinnern der Branche. Das könnte unter anderem auch einen bestimmten Grund haben.

Plug Power ist der Pionier der Wasserstoff-Branche und gehört aktuell zu den Unternehmen mit dem meisten Potenzial.

So lobte zum Beispiel die amerikanische Investmentbank Morgan Stanley Plug Power für ihr enormes Potenzial und geht weiter von enormen Steigerungen aus. Das Kursziel wurde sogar von 10,25 auf 14 US-Dollar angehoben. Das ist ein echter Hammer!

Derzeit liegt der Aktienkurs bei überragenden 12,07 Euro und kann sich gegenüber dem Vortag erneut leicht verbessern. Diese Verbesserung liegt bei rund 0,17 Euro und knapp 1,5 Prozent. So hoch hoch wie aktuell war der Aktienkurs zuletzt vor über 12 Jahren!

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht.