Plug Power: Was für eine Kursexplosion!

Der amerikanische Brennstoffzellenhersteller Plug Power sorgt bei seinen Aktionären derzeit ausschließlich für lachende Gesichter! Allein im November kletterte der Kurs um sagenhafte 77 Prozent – bis heute Morgen! Denn heute explodiert der Kurs um weitere vier Prozent und generiert damit ein wichtiges neues Kaufsignal.

So notiert Plug Power heute so hoch wie noch nie zuvor in seiner Kurshistorie. Die Aktie überspringt heute die Marke von 25 US-Dollar. Sofern dieses Niveau bis zum Handelsende verteidigt wird, wären neue historische Höchststände amtlich! Doch reicht das, um weitere Käufer anzuziehen? Oder ist die Aktie schon zu gut gelaufen?

Fazit: Die Rallye von Plug Power ist beeindruckend. Doch ist Plug Power nach dieser Rallye immer noch die Aktie mit dem größten Potenzial? Wir haben den kompletten Bereich Wasserstoff unter die Lupe genommen und die aussichtsreichsten Kandidaten für Sie gefunden. Bei welchen Werten Sie die größten Gewinne erwarten können, lesen Sie hier.