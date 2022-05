Plug Power: Wahnsinn!

Plug Power ist am Donnerstag im Handel an den europäischen Aktienmärkten nach gutem Beginn wieder unter Druck geraten. Die Notierungen sind in den Nachmittagsstunden teilweise um mehr als 2 % nach unten gerutscht. Das ist durchaus überraschend. Plug Power könnte nach Meinung von Analysten der Gesamtmärkte besonders von der Zinsentscheidung der Fed profitieren. Dieser Vorteil fiel am Donnerstag letztlich aus.… Hier weiterlesen