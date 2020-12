Plug Power: Unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Liebe Leser,

die Börsen sind momentan in bestimmten Bereichen fast im Rausch. Teils halte ich dies für übertrieben, wie Sie in den vergangenen Tagen lesen konnten, teils auch für durchaus berechtigt. So ist die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Branche derzeit zumindest bezogen auf die politischen Rahmenbedingungen sehr stark aufgestellt.

Plug Power konnte am Dienstag einen unglaublichen Aufschlag einfahren. Dies hängt nicht nur mit den Vorgaben ...



