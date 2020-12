Plug Power: Mit Stabilität zum Erfolg!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen nehmen aktuell wohlwollend hin, dass sich die Aktie auf dem Markt zu stabilisieren scheint und das auf einem Rekordniveau! Das Potenzial für weitere Steigerungen ist jedoch jederzeit gegeben.

Anleger Tipp: Plug Power ist der Pionier der Wasserstoff-Branche und gehört aktuell zu den Unternehmen mit dem meisten Potenzial. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, warum vor allem Plug Power Aktien große Gewinnchancen eröffnen und warum man jetzt investieren sollte. Hier kostenfrei lesen.

Der Aktienkurs liegt aktuell bei starken 19,75 Euro und damit auf einem Top-Niveau. Gegenüber dem Vortag kann man sich sogar leicht verbessern und zwar um 0,5 Prozent und 0,10 Euro. Das vor kurzem aufgestellte Allzeit-Hoch datiert vom 23.11. als die Aktie 22,75 Euro verzeichnete.

Zuletzt ist es etwas ruhiger geworden um Plug Power. Die Quartalszahlen vom dritten Quartal in 2020 konnten zuletzt die gute Performance von Plug Power sehr gut widerspiegeln. Insgesamt konnte das Unternehmen 107 Millionen US-Dollar umsetzen und übertraf damit sämtliche Prognosen. Die Erwartung an das Gesamtjahr wurde folglich auf 330 Millionen US-Dollar erhöht.

Fazit: Plug Power ist derzeit das gefragteste Unternehmen der Wasserstoff-Branche und verzeichnet absolute Rekordwerte an der Börse. Ein Ende scheint aktuell nicht in Sicht, was den Anlegern große Gewinnchancen eröffnet. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen