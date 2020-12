Plug Power mit Rekordverlust!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Der Schock sitzt tief in der New Yorker Konzernzentrale! Was man bei dieser Aktie derzeit für heftige Verluste verkraften muss, ist schwer zu verstehen. Eigentlich hatte Plug Power in den vergangenen Wochen bewiesen, welch ein riesiges Potenzial in dieser Branche und speziell in diesem Unternehmen auf dem Aktienmarkt vorherrscht. Heute kann man dieses Potenzial aber in keinster Weise bestätigen!

In den vergangenen Tagen und Wochen hatte man bei der Aktie von Plug Power eigentlich davon gesprochen, dass diese Aktie das „Tesla des Wasserstoffs“ sein sollte. Der entscheidende Unterschied gegenüber Tesla ist aber, dass Tesla eine enorme Konstanz in seinem Aufstieg hat, die Plug Power noch nicht aufweisen kann. Man sollte aber auf keinen Fall zu früh die Flinte ins Korn werfen!

Denn diese Aktie wird sich weiter stabilisieren und auch zukünftig Gewinne einfahren können. Dieser momentane Verlust ist nur eine negative Phase, die schnell vorübergehen wird. Also sollte man aufhören, sich Sorgen zu machen und diesen Einstiegsrabatt nutzen. Dieser Rabatt beträgt heute 1,20 Prozent und 0,265 Euro, wodurch die Aktie auf 21,85 Euro abgestuft wird!

