Plug Power: Nur das zählt jetzt!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug-Power-Aktie stieg im Januar dynamisch an und bildete am 13. und 26. Januar zwei neue Hochs bei 73,90 und 75,49 US-Dollar aus. Zunächst entwickelte sich der Kurs noch einige Tag seitwärts, doch ab Mitte Februar ging der Wert in eine neue Abwärtsbewegung über. Sie hat in der Zwischenzeit auch den 50-Tagedurchschnitt unterschritten.

Der Abwärtstrend seit dem Jahreshoch wie auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung