Plug Power mit dem Mega-Crash!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Das hat richtig gescheppert bei Plug Power! Sämtliche Wasserstoff-Aktien sind vor dem Wochenende in sich zusammen gebrochen und haben ordentliche Verluste zu verkraften. Wie wird man sich aus dieser brisanten Lage wieder befreien können? Die Aussichten sind sehr schlecht und man muss sich dringend etwas einfallen lassen, um die Anleger zurückzugewinnen!

Anmerkung der Redaktion: Nach dem herausragenden Jahr 2020 für Plug Power, werden aktuell weiterhin neue Maßstäbe gesetzt und die Aktie befindet sich auf einem Rekordniveau. Die Chancen, dass Plug Power auch 2021 zu den großen Favoriten gehört, sind sehr hoch. Unser aktueller Sonderreport behandelt die Aktien mit den größten Gewinnchancen in diesem Jahr. Hier geht’s zum Download.

Wie wird Plug Power nun weiter vorgehen, um die Anleger zurück ins Boot zu holen? Die Branche gilt eigentlich als sehr innovativ und fortschrittlich und gilt als eine der spannendsten in diesen Tagen. Kurz vor dem Wochenende aber der Zusammenbruch, der einigen Aktionären enorme Verluste eingebracht haben dürfte. Wars das nun für Plug Power?

Gewiss noch nicht. Die Wasserstoff-Branche steht noch am Anfang und wird weiter durch die Decke gehen können. Hierbei handelt es sich maximal um eine gewisse Kurskorrektur, die keinerlei Bedeutung für zukünftige Entwicklungen haben dürfte. Auch wenn es diesmal 3,12 Prozent und 1,76 Euro Verlust sind, die man verkraften muss. Der Kurs liegt immer noch bei 54,66 Euro!

Fazit: Plug Power ist immer noch eines der gefragtesten Unternehmen an der Börse. Doch zählt die Aktie auch zu den gefragtesten für das Jahr 2021? In unserem neuen Sonderreport können Sie lesen, welche Aktien in diesem Jahr besonders vielversprechend sind. Hier kostenlos abrufen.