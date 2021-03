Plug Power: Die Lage ist weiterhin kritisch

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Plug-Power-Aktie konnte ihren dynamischen Anstieg bis in den Januar hinein fortsetzen und dabei am 13. und 26. Januar zwei neue Hochs bei 73,90 und 75,49 US-Dollar ausbilden. Anschließend entwickelte sich der Kurs zunächst seitwärts, ging aber ab Mitte Februar in eine neue Abwärtsbewegung über.

Sie durchbrach in der zweiten Februarhälfte den 50-Tagedurchschnitt. Zwei Anläufe der Käufer, diesen zurückzugewinnen, scheiterten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



