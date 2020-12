Plug Power: Kursziel für 2021 steht fest!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Das sind wirklich sehr ambitionierte Ziele, die sich Plug Power für das Jahr 2021 gesteckt hat. Plug Power möchte nicht nur die Marke von 30 Euro überschreiten, nein. Das Kursziel wird sogar einen Zehnerschritt höher gesteckt! Bereits in diesem Jahr hatte man 30 Euro erreichen können, im kommenden Jahr soll das Wachstum so weitergehen und in neue Sphären eindringen.

Plug Power ist Teil einer höchst aufstrebenden Branche. Das sieht man auch am Kursverlauf, denn die Aktie hat sich im Jahr 2020 mehr als verfünffacht. Das ist eine unglaubliche Entwicklung, die man auf dem Aktienmarkt nur selten sieht. Hier geht noch einiges und die Anleger sollten sich für das Jahr 2021 in Stellung bringen, um hier noch große Gewinne mitnehmen zu können!

Plug Power ist einfach der Wahnsinn. Wer sich früh auf diese Aktie eingelassen hat, darf sich große Gewinne versprechen. Die Renditen sind enorm und nicht von dieser Welt! Dennoch wird das Wertpapier noch einiges zu bieten haben, denn die Branche geht weiter durch die Decke. Wie auch zum Jahresabschluss, denn es ging noch um 0,83 Prozent und somit 0,22 Euro nach oben auf sagenhafte 26,74 Euro!

