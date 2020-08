Plug Power: Kurskorrektur für zu Absturz!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen müssen aktuell eine deutliche Kurskorrektur an der Börse hinnehmen. Nachdem es zu einer großen Explosion infolge der Veröffentlichung der Quartalszahlen kam, sind nun wieder andere Zahlen zu betrachten.

Anleger Tipp: Der Wasserstoff-Boom ist in vollem Gange. In unserem aktuellen Sonderreport können Sie lesen, warum vor allem Plug Power Aktien große Gewinnchancen eröffnen und warum man jetzt investieren sollte. Hier kostenfrei lesen.

Das zweite Quartal 2020 wurde mit einer 68-Prozentigen Verbesserung gegenüber dem vorherigen Quartal gestaltet. Insgesamt lag der Umsatz bei 68 Millionen Dollar. Diese Umsatzzahlen sind der absolute Hammer und zeigen welches Potenzial in der Branche steckt.

Aktuell liegt der Aktienkurs bei 8,76 Euro und muss gegenüber dem Vortag eine Verschlechterung von rund 9 Prozent und 0,875 Euro hinnehmen. Dieser Wert ist jedoch weiterhin als äußerst gut anzusehen. Inwiefern Plug Power weiter von dem Wasserstoff-Boom und den neuen Geschäften profitieren kann, wird sich sicherlich schon bald zeigen.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen