Plug Power: Knall!

Plug Power ist in den vergangenen Tagen ein regelrechter weiterer Befreiungsschlag gelungen. Die Aktie konnte am Mittwoch einen Aufschlag in Höhe von gut 6 % erreichen. Dies ist ein Knall, denn an der Dynamik der Aufwärtsbewegung gab es zuletzt erhebliche Zweifel.

Der Knall steht bevor. Nun kann es sehr schnell in Richtung eines neuen 15-Jahres-Hochs nach oben gehen. Die Aktie steht kurz ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



