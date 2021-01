Plug Power: Keine Panik

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power musste am Montag mit einem Abschlag in Höhe von mehr als 3,5 % in den morgendlichen Handel gehen. Die Notierungen sind also nicht mehr auf dem höchsten Stand aller Zeiten wie noch am Freitag zum Ende der vergangenen Woche.

Auf der anderen Seite jedoch ist die Aktie nach dieser reinen Gewinnmitnahme weiterhin in einem sehr starken Trend, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung