Plug Power: Jetzt auch noch das!

Die Aktien des amerikanischen Brennstoffzellenherstellers Plug Power kennen seit Wochen nur den Weg nach oben. Die Rallye ist absolut beeindruckend, wobei Plug Power heute sogar auf den höchsten Stand aller Zeiten klettert. Doch damit nicht genug: Wie soeben bekannt wurde, hat Plug Power einen weiteren ganz dicken Trumpf im Ärmel!

So hat Plug Power die zuletzt hohen Kurse genutzt, um eine Kapitalerhöhung durchzuführen! Damit konnten die Amerikaner eine Milliarde US-Dollar an frischem Geld generieren. Gepaart mit der Hoffnung auf einen Green-Deal mit der neuen US-Regierung ergeben sich damit ganz neue Perspektiven für das Unternehmen.

Fazit: Die gesamte Wasserstoffbranche ist in heller Aufregung. Plug Power konnte alleine im November rund 90 Prozent zulegen und war damit so etwas wie die Aktie der Stunde. Doch ist Plug Power auch für die Zukunft der aussichtsreichste Kandidat? Wir haben den Wasserstoffsektor unter die Lupe genommen und die aussichtsreichsten Kandidaten in einer großen Sonderstudie für Sie zusammengefasst. Hier können Sie die Ergebnisse nachlesen.