Plug Power & Fuel Cell Energy: 2 Energie-Aktien, die Sie in den kommenden Wochen beobachten sollten!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG) und Fuel Cell Energy Inc. (NASDAQ:FCEL) sind zwei Energieaktien, die am Mittwoch Kursgewinne verzeichneten.

Hier ist ein Blick auf die Aktiencharts.

Plug Power Tages-Chartanalyse Plug Power nähert sich dem Ende dessen, was technische Händler ein fallendes Keilmuster nennen würden. Die Aktie handelt sowohl unter dem 50-Tage gleitenden Durchschnitt (grün) als auch unter dem 200-Tage ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!