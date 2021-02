Plug Power: Erfolgskurs oder kurz vor dem Crash?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power befindet sich gerade am Scheideweg. Wird an diesen Aufwärtstrend weiter durchhalten können oder geht es schon sehr zeitnah wieder bergab? Die Aktie kann sich nun in verschiedene Richtungen entwickeln und die Anleger sollten sich zeitnah entscheiden, ob man noch große Stücke auf das Wertpapier hält oder es abstoßen will.

Noch vor kurzem ist Plug Power so richtig durch die Decke gegangen. Der Kurs schoss in die Höhe und hat sich in kürzester Zeit mehr als verdoppelt. Aber kann man von dieser Aktie noch mehr erwarten oder ist der Höhepunkt erreicht? Möglicherweise ist er bereits sogar überschritten. Die Anleger sind derzeit extrem skeptisch, wenn man den weiteren Verlauf dieser Aktie diskutiert.

Wird Plug Power den Ambitionen der Anleger noch gerecht? Oder ist der Höhenflug nun beendet? Langsam wird die Luft dünn für Plug Power, man sollte dringend wieder liefern. Der derzeitige Kursverlauf von 1,11 Prozent Plus ist den ambitionierten Anlegern nicht genug. Sie erwarten mehr als einen Kurszuwachs von 0,59 Euro. Der Kurs liegt nun bei 53,53 Euro!

