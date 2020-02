Plug Power: Droht wirklich ein Absturz?

Die Aktie von Plug Power ist ganz ordentlich in die Woche gestartet. Nach einem Schlusskurs am Freitag bei 3,45 Euro gingen die Papiere des US-amerikanischen Herstellers für Brennstoffzellensysteme am Montag beim gleichen Stand aus dem Handel. Am Dienstag legte Plug Power dann zunächst rund zwei Prozent zu auf 3,55 Euro. Unspektakulär ist das alles, und könnte doch nur die Ruhe vor ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung