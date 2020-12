Plug Power: Diese neue Meldung lässt Kurs nach oben schießen!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die guten Nachrichten für den amerikanischen Brennstoffzellenhersteller Plug Power reißen nicht ab. Beinahe täglich markiert die Aktie neue Allzeithochs und kann heute an der Technologiebörse Nasdaq schon wieder satte zwölf Prozent zulegen. Kein Wunder – schließlich ist das Thema Wasserstoff zukunftsweisender denn je. Wie soeben bekannt wurde, plant das zweitgrößte Land der Erde eine gigantische Investition in die Produktion von umweltfreundlichen Brennstoffen.

Kanada will in den nächsten Jahren insgesamt 1,5 Milliarden Dollar investieren, um die Produktion von umweltfreundlichen Brennstoffen wie beispielsweise Wasserstoff zu forcieren. Damit öffnet sich der nächste Topf an staatlichen Fördergeldern, die Firmen wie Plug Power oder Nel ASA zufließen dürften. Der Mega-Trend Wasserstoff befindet sich also weiterhin auf der Überholspur und dürfte auch in den nächsten Jahren eines der dominierenden Themen sein.

