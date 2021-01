Plug Power: das Comeback des Jahres?

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Was für ein Erfolg für das Unternehmen Plug Power auf dem Aktienmarkt! Nachdem es zum Jahresende eigentlich glasklare Aussichten für die Aktie gab, die Marke von 30 Euro zu überschreiten, musste man danach eine Schwächephase in Kauf nehmen. Der Aktienkurs fiel nah an die 26 Euro und hat dort erst einmal stagniert. Nun geht es aber wieder deutlich und steil bergauf!

Plug Power ist absolut eine der vielversprechendsten Aktien, die derzeit auf dem Markt ist. Der Wasserstoffmarkt boomt und wird weiter durch die Decke gehen, das ist absolut klar. Und genau auf diesem Markt gilt Plug Power als Pionier und weiß sich zu behaupten. Die Branche steht und fällt also mit Plug Power, aber Plug Power wird seiner Verantwortung absolut gerecht!

Es ist also stark davon auszugehen, dass es in der Branche und vor allem bei Plug Power so positiv weitergehen wird. Man sollte sich als Anleger also in Stellung bringen, um noch die größtmöglichen Gewinne einstreichen zu können. Heute geht es bereits um 2,94 Prozent nach oben! Somit legt die Aktie gegenüber dem Vortag um 0,78 Euro zu und steht dadurch auf 27,30 Euro!

