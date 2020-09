Plug Power: Bullen und Bären auf Achterbahnfahrt

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die kurze Phase, in der bei der Plug Power-Aktie die Bullen im September Oberwasser hatten, scheint wieder beendet zu sein. Sie begann am 4. September, nachdem die Aktie zuvor bei 10,56 US-Dollar ein Tief ausgebildet hatte. Es folgte ein dynamischer Anstieg. Er gipfelte am 18. September auf einem Hoch bei 13,64 US-Dollar.

Mit diesem Hoch konnte die Plug Power-Aktie das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung