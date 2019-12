Plug Power: Allein auf weiter Flur!

Plug Power hat nach eigenen Angaben bisher unerreichte Erfolge im Bereich der Brennstoffzellenmotoren erzielt – mit mehr als 30.000 Brennstoffzelleneinheiten und gut 23 Millionen Wasserstoffbetankungen für eine Reihe globaler Kunden, insbesondere in der Lebensmittelindustrie. Die Felddatenerfassung des US-amerikanischen Wasserstoff-Spezialisten verwendet demnach IoT-Analysetechniken in Echtzeit, um Leistungsstatistiken zu erfassen und zu analysieren. All diese Errungenschaften haben Plug Power nun eine ganz besondere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung