Plug Power: Aktienkurs stellt neuen Bestwert auf!

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen können sich aktuell über neue Rekordwerte freuen. Vor allem heute sieht es so aus, als würde ein neuer Meilenstein gesetzt werden können. Plug Power gehört aktuell zu den gefragtesten Unternehmen in der Branche.

Plug Power ist der Pionier der Wasserstoff-Branche und gehört aktuell zu den Unternehmen mit dem meisten Potenzial.

Derzeit liegt der Aktienkurs bei überragenden 12,07 Euro. So hoch war der Kurs seit Börsenstart nicht mehr und das ist immerhin schon über 12 Jahre her. Gegenüber dem Vortag kann man sich um knapp 2 Prozent und 0,23 Euro verbessern. Seit Anfang August scheint der Aktienkurs, bis auf wenige Ausnahmen, unaufhaltbar zu sein.

Mit der Vorstellung einer besonders leichten, kleinen und luftgekühlten 1-KW-Brennstoffzelle, die extra für Drohnen angefertigt wurde, setzt man auch in diesem Bereich neue Maßstäbe. Vor allem Großunternehmen wie Amazon scheinen eine große Nachfrage in diesem Bereich zu haben. Auf jeden Fall lässt sich festhalten, dass Plug Power aktuell ein echter Trendsetter ist.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht.