Plug Power-Aktie: In weiter Ferne!

Das war ein echter Schlag ins Kontor: Nach bereits heftigen Verlusten in den vergangenen Tagen, brach die Aktie von Plug Power am Montag in New York um mehr als 14 Prozent ein. Die Papiere des US-Brennstoffzellen-Produzenten notierten zum Handelsschluss an der Nasdaq bei nur noch 16,63 US-Dollar. Hintergrund waren die am Montag veröffentlichten Zahlen von Plug Power zum ersten Quartal… Hier weiterlesen