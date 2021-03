Plug Power-Aktie: Das war wohl doch zu viel!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Vor genau einer Woche war die Aktie von Plug Power ganz unten: 27,84 Euro, so wenig waren die Papiere des US-Brennstoffzellen-Spezialisten den Anlegern am ersten Freitag im März nur noch wert. Doch was für ein Comeback: Für 39,70 Euro wurde die Plug-Power-Aktie an diesem Freitagvormittag gehandelt. Das war nach der heftigen Korrektur ein Kursplus von irren 42 Prozent innerhalb von weniger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



