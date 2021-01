Plug Power Aktie: Das war der Doppelschock!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Das Halbjahresergebnis von ITM Power versetzte in dieser Woche einer gesamten Branche einen Schock: Der britische Brennstoffzellen-Entwickler hatte im Oktober endenden, zweiten Geschäftshalbjahr 2019/2020 wegen Corona fast keinen Umsatz gemacht, die Erlöse brachen von zuvor 2,4 Millionen um 92 Prozent auf 0,2 Millionen Pfund ein. Doch nicht nur die ITM-Aktie ging in der Folge am Donnerstag in die Knie, auch Plug ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



