Plug Power Aktie: In ungeahnte Höhen!

Der Wahnsinn um die Aktie von Plug Power geht weiter. Nachdem die Papiere des US-Brennstoffzellen-Spezialisten bereits in der Vorwoche neue Höchststände erlangten, geht es in dieser Woche weiter: Bei 53,63 Euro erklomm die Plug Power-Aktie in Frankfurt am Dienstag ein Mehrjahreshoch, das aber am Mittwoch bereits wieder Geschichte war. Auf bis zu 59,20 Euro sprang der Kurs, der Aufschlag war erneut ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



