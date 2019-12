Plug Power Aktie: Ein unfassbar gutes Signal!

Selbst die größten Optimisten hätten nicht mehr mit diesem Comeback von Plug Power gerechnet. Am Montag, dem verbleibenden großen Handelstag des laufenden Börsenjahres, konnte der Titel satte 2 % Plus verbuchen und damit per Wochensaldo sage und schreibe mehr als 5 % verbuchen. Dies ist vor dem Hintergrund des sich andeutenden Abwärtstrendwechsels eine enorme Bestätigung. Jetzt ist der nächste Durchmarsch, bedingt ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



