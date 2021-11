Plug Power-Aktie: Das treibt sie an!

Während sich etwa Nel ASA an der Börse derzeit schwertut, nach einer schwachen Vorwoche auch am Montag in Frankfurt zunächst sogar weiter auf 1,87 Euro abrutschte, gelang der Aktie von Plug Power ein Traumstart: Mit einem weiteren Plus von mehr als zwei Prozent schoben sich die Papiere des US-Brennstoffzellen-Herstellers erstmals seit Jahresbeginn wieder über die Marke von 40 Euro. Dass die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung