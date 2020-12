Plug Power Aktie: Das stellt wirklich alles in den Schatten!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Der Dienstag war ein guter Tag für Titel aus der Wasserstoff- und Brenntsoffzellenbranche. Sowohl die Aktie von Nel ASA (Norwegen) als auch von PowerCell (Schweden) kletterten nach oben. Was allerdings die Papiere von Plug Power veranstalteten, stellte alles weit in den Schatten: Bis Börsenschluss in New York schoss die Aktie um mehr als 15 Prozent in die Höhe, kratzte kurzzeitig gar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung