Plug Power Aktie steigt ins Unermessliche!

Die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen kommen aktuell aus dem Staunen nicht heraus. Denn die Aktie boomt wie noch nie zuvor und verzeichnet derzeit jeden Tag neue Bestwerte. Ein Ende davon scheint noch nicht in Sicht und das Potenzial ist weiterhin atemberaubend.

Plug Power ist der Pionier der Wasserstoff-Branche und gehört aktuell zu den Unternehmen mit dem meisten Potenzial.

Mit einem Aktienkurs von knapp über 16 Euro kann Plug Power erneut ein neues Allzeit-Hoch verzeichnen. Dies ist bereits in den vorherigen Tagen gelungen, doch derzeit kann dies jeden Tag getoppt werden. Gegenüber der Vorwoche steigt der Kurs um knapp 3 Prozent und knapp 0,50 Euro. Das ist der absolute Wahnsinn!

Innerhalb von 3 Wochen ist die Aktie somit um fast 70 Prozent gestiegen. Ein Anstieg mit dem man zunächst nicht wirklich rechnen konnte, obwohl Plug Power bereits des Öfteren Potenzial nachgewiesen hat. Es bleibt spannend, wie weit der Boom von Plug Power noch geht, ein Limit scheint es jedoch derzeit nicht zu geben.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht.