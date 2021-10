Plug Power Aktie: Deshalb steigen die Aktien heute!

Die Aktien mehrerer Unternehmen aus dem Bereich der sauberen Energien, darunter Plug Power Inc. (NASDAQ:PLUG), notieren höher. US-Präsident Biden erörterte heute seinen Rahmenplan, der ein nationales Netz von 500.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge vorsieht. Aktien aus dem Bereich saubere Energien und Elektrofahrzeuge haben in diesem Jahr in Erwartung eines US-Infrastrukturgesetzes zugelegt, da saubere Energien und das Aufladen von Elektrofahrzeugen als Nutznießer von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



