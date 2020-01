Plug Power Aktie: Die starke Wende

Plug Power wird in den kommenden Tagen mit hoher Sicherheit wieder durchstarten. Die Aktie schaffte am Freitag eine starke Trendwende und konnte zum Handelsstart ein Plus von fast 5 % verbuchen. Der Wert profitierte diesmal nicht von weiteren wirtschaftlich bedeutenden Nachrichten. Die Gewinne sind damit in erster Linie Ergebnis eines Comebacks nach den schwachen Handelstagen zuvor. Jetzt sind Kurse jenseits von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



