Plug Power Aktie: Das sind mutige Kursziele!

Die Aktie von Plug Power war zunächst relativ unbeschadet durch die vergangene Woche gekommen. Im Gegensatz zu manchen Wettbewerbern, die zum Teil kräftig verloren, zogen die Papiere des US-amerikanischen Brennstoffzellen-Spezialisten bis zum Donnerstag im Wochenvergleich sogar leicht auf mehr als 15 US-Dollar an. Doch dann kam der Freitag, und die Plug Power-Aktie gab in New York mehr als fünf Prozent auf ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



