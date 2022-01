Plug Power-Aktie: Das sind doch mal Kursziele!

Die Aktie von Plug Power hat ihre Schwächephase offenbar überwunden. Nach desaströsem Jahresbeginn, verbesserten sich die Papiere des US-Brennstoffzellen-Herstellers bereits zum zweiten Tag in Folge: Von ihrem Tagestief bei 23,46 US-Dollar an der Nasdaq am Montag ging es bereits am Dienstag wieder auf 25,10 Dollar. Am Mittwoch im Handel in New York standen zwischenzeitlich 26 Dollar auf dem Kurszettel von Plug ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



