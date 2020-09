Plug Power: Aktie scheint überkauft aber …

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Der Aktienkurs der Plug Power Inc. stieg bereits im zweiten Halbjahr des vergangenen Jahres stark an. Dieser Aufwärtstrend ließ sich erst durch den Corona Einbruch stoppen, fand jedoch anschließend schnell zurück in die Spur, sodass der Aktienkurs nun extreme Gewinne verzeichnen kann. Er stieg von 2,53 USD im März bis auf 14,35 USD im August und verzeichnete damit Gewinne von über



