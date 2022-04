Plug Power-Aktie: Das neue Zentrum!

Die Aktie von Plug Power ist am Freitag mit einem Aufschlag von 1,5 Prozent in den Xetra-Handel gestartet. 25,40 Euro stehen bei dem Brennstoffzellen-Produzenten auf dem Kurszettel. Das sind allerdings noch immer 14 Prozent weniger als am Dienstag, als die Plug-Aktie kurzzeitig bei 29,50 Euro gehandelt worden war. Dabei gab es vom US-Unternehmen zuletzt durchaus Positives zu berichten. Mitten im Ruhrgebiet ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung