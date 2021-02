Plug Power Aktie: Das kommt völlig überraschend!

Weitere Suchergebnisse zu "Plug Power":

Die Aktie von Plug Power befindet sich weiter im freien Fall. Nachdem die Papiere des US-Brennstoffzellen-Produzenten bereits in den Vortagen deutlich abgegeben hatten, verlor die Plug-Power-Aktie auch am Donnerstag zum Handelsbeginn. In den ersten Handelsminuten ging es weitere fünf Prozent nach unten auf 44,80 Euro in Frankfurt. Dass die massive Korrektur gerade jetzt einsetzt, kommt völlig überraschend, hatte Plug Power doch ...



