Plug Power-Aktie: Das kommt überraschend!

Die Aktie von Plug Power ist am Dienstag eine Stabilisierung gelungen: Die Papiere starteten nach ihrem Rücksetzer vom Montag bis auf 24,10 Euro mit einem kleinen Plus in den Xetra-Handel. Mit einem Kurs von 24,75 Euro bis zum Mittag verringerten die Papiere des US-Brennstoffzellen-Spezialisten ihr Minus aus den letzten sechs Handelstagen allerdings nur leicht: Die Plug-Power-Aktie notiert weiter fast 18 Prozent ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung