Plug Power: Aktie klettert im Sonntagshandel weiter!

Plug Power ist derzeit einer der aussichtsreichsten Kandidaten im Bereich regenerative Energien. Die Aktie konnte in den vergangenen Tagen der allgemeinen Marktschwäche trotzen. Am Freitag ging es für den Kurs fast zwei Prozent nach oben und auch am heutigen Sonntag im außerbörslichen Handel zeigt sich die Aktie fester.

Der Plug Power-Kurs wird derzeit befeuert von dem Einstieg eines prominenten Großinvestors. Der Hedgefonds D.E. Shaw konnte sich kürzlich über 20 Millionen Anteilsscheine sichern und verfügt damit ab sofort über einen Anteil am Unternehmen von rund fünf Prozent.

Der Aktienkurs von Plug Power fiel auf Euro-Basis in der vergangenen Woche erstmals seit Mitte August wieder unter 10 Euro. Dabei stürzte der Kurs von 12 Euro bis auf 9,50 Euro. Am Freitag konnte Plug Power allerdings einen Teil der Verluste schon wieder aufholen und schob sich bis an die 10-Euro-Marke vor, die im heutigen Sonntagshandel sogar erfolgreich zurückerobert wird.

