Plug Power-Aktie: Ein klarer Fall!

Ziemlich genau eine Woche ist es her, dass Plug Power einen neuen Deal mit Airbus verkündete. In Zusammenarbeit wollen die beiden Unternehmen künftig daran arbeiten, die Dekarbonisierung sowohl bei Flughäfen als auch bei der Luftfahrt an sich voranzutreiben.

An der Börse führte das Ganze zu recht heftigen Schwankungen. Zunächst schoss die Plug Power-Aktie am vergangenen Mittwoch um knappe 15 Prozent in die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung