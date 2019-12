Plug Power Aktie: Das ist der eigentliche Hammer!

Plug Power stellt nach und nach wieder alle Börsenampeln auf grün. Am Donnerstag ging es für den Wert um mehr als 3 % nach oben. Damit sind die vorhergehenden Unsicherheiten im Kursverlauf nun fast beendet. Denn: die Aktie stößt bei 3 Euro just an diesem Donnerstag auf eine Hürde, die allerdings überwindbar zu sein scheint. Darüber habe der Wert relativ freie ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung