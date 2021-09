Plug Power-Aktie: Das ist der Stand der Dinge!

Die Plug Power-Aktie befindet sich seit Mitte Mai in einem Seitwärtstrend, der auf der Oberseite Kursbewegungen bis 36,04 US-Dollar (USD) und auf der Unterseite Kursbewegungen bis 23,16 USD gesehen hat. Seit Anfang Juli hält sich der Wert dabei fast durchgehend in der unteren Hälfte des Trendkanals auf. So verwundert es auch nicht, dass das bisherige Verlaufstief vom 13. September datiert und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



